Турчинов просить не створювати ажіотаж

Перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ просить постраждалих від стихії громадян не створювати ажіотажу навколо отримання компенсаційних виплат.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив в Івано-Франківську на брифінгу в штабі з ліквідації наслідків стихійного лиха.

«Зараз (працюють) банки, казначейство, пошта, щоб забезпечити виплати компенсацій», - зауважив перший віце-прем’єр.

«В той же час я звертаюся до всіх громадян, які постраждали: не повинно бути ніякого ажіотажу. Не повинно бути ніяких черг, тому що гроші ці не можуть закінчитись, вони зафіксовані, вони передані регіонам, і не буде ніяких проблем, щоб їх отримати», – наголосив О.ТУРЧИНОВ.

За його словами, «єдина вимога у нас до органів місцевого влади, до органів соціального захисту – складання чітких, об’єктивних реєстрів, і тут дуже серйозна відповідальність органів місцевої влади, місцевих адміністрацій щодо об’єктивності цієї інформації».

«Не може бути тут ніяких приписок, не може бути тут ніяких зловживань, тому що ми будемо дуже серйозно перевіряти цю інформацію», – додав перший віце-прем’єр.

За його словами, уряд сподівається, що складання реєстрів постраждалих осіб для виплат їм компенсацій буде завершено вже в понеділок-вівторок.