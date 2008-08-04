Ющенко: з миру по нитці, і через 4-5 місяців ми відновимо все втрачене

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО відвідає з робочою поїздкою Чернівецьку область, де візьме учать у заходах з ліквідації наслідків стихійного лиха та надання допомоги постраждалому населенню.

Як передає кореспондент УНІАН, також у Чернівцях В.ЮЩЕНКО візьме участь в проводах близько 800 дітей із потерпілих від повені районів на відпочинок до міжнародного дитячого центру “Артек”.

Крім того, Президент відвідає найбільш постраждалі населені пункти Буковини, а також проведе нараду з керівництвом області та Чернівців з питань ліквідації екологічної катастрофи.

Говорячи про цю поїздку, глава держави також повідомив журналістам на Івано-Франківщині, що відбудеться нарада з губернаторами.

«Ми збираємося з головами обласних держадміністрацій зі всієї України і будемо визначати: хто береться за пшеницю, хто за будівельні матеріали, хто за важку техніку, хто за дорожню техніку, - наголосив В.ЮЩЕНКО. – З миру по нитці, і ви побачите, що через 4-5 місяці ми відновимо все втрачене».

Як повідомляв УНІАН, 3 серпня на Івано-Франківщині В.ЮЩЕНКО відвідував села, що потерпіли від стихійного лиха.