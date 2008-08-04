Ющенко пояснив, що означає його особиста присутність у Чернівцях

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні у Чернівцях взяв участь у урочистих проводах близько 800 постраждалих від стихійного лиха дітей на оздоровлення та відпочинок до міжнародного дитячого центру «Артек».

Як передає кореспондент УНІАН, Президент виступив на центральній площі м. Чернівців, де зібралися діти, які від’їжджають на відпочинок, а також їхні батьки.

В.ЮЩЕНКО поінформував присутніх про наслідки, які завдала повінь у Західній Україні, а також про заходи, що вживаються владою усіх рівнів для їхнього подолання і допомоги постраждалим.

«Моя особиста присутність тут є свідченням єднання усієї української нації, що спрямовано на подолання у найближчі місяці страшних наслідків стихійного лиха. Немає перешкод, які об’єднана українська нація не змогла б подолати», - переконаний Президент.

На завершення заходу В.ЮЩЕНКО побажав дітям з постраждалих регіонів щастя та здоров’я.