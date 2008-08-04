Ющенко побував у зоні лиха на Прикарпатті (фоторепортаж)

У неділю 3 серпня Президент України Віктор ЮЩЕНКО відвідав Івано-Франківську область.

Президент ознайомився з ситуацією у найбільш потерпілому від повені на Івано-Франківщині районі – Верховинському. Йдеться, зокрема, про села Криворівня, Зелене та Яблуниця, смт.Верховина.

Спілкуючись із мешканцями постраждалих сіл, Президент наголосив: «Вся держава, українці разом з вами у цій біді».

Президент України зазначив, виплата компенсацій постраждалим від стихії людям не вплине на інфляцію. “Цього не треба боятися. Це нормальний процес”, - наголосив Президент.

За словами В.ЮЩЕНКА, “тут немає жодної інфляційної копійки - це кошти, які отримав бюджет від надходжень”.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО також доручив міністерствам з надзвичайних ситуацій, оборони та іншим службам за 10 днів відновити сполучення між населеними пунктами Івано-Франківщини, постраждалої внаслідок стихії.

За словами Президента, над відновленням мостів і доріг нині працює 1,5 тисячі військових , а у понеділок на Прикарпаття прибуде ще 500 військовослужбовців.

В.ЮЩЕНКО пообіцяв людям, у яких зруйновані будинки, що до Різдва вони справлять новосілля.

Президент прогнозує, що кількість зруйнованих будинків може зрости, оскільки відходить вода і будинки руйнуються. “За 4 місяці ми маємо збудувати 700 будинків, - наголосив він. - Я даю слово, що ці будинки будуть кращими, ніж були, бо дуже часто на батьківському подвір’ї, крім купи глини нічого немає”.

Президент зауважив, що “ми не одні у цій біді”. “З нами вся Україна. Те, що сталося на Західній Україні, зачепило кожного з нас. Це виклик усім. А ми, українці, можемо бути солідарними і подати один одному руку”, - додав Глава держави і висловив переконання, що “ми з цим викликом справимося”.

Фото Миколи Лазаренка POOL/УНІАН