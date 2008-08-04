Як змінилася вартість землі в передмісті Києва за тиждень

Середня вартість землі в передмісті Києва під котеджне будівництво з 21 липня по 1 серпня зросла на 1,64% (на 106 дол.) - до 6 тис. 616 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії "SV Development".

За даними компанії, за вказаний період зростання вартості земельних ділянок спостерігалося в Києво-Святошинському районі - на 0,94% (на 97 дол.), до 10 401 дол./сотка; Обухівському - на 1,08% (на 87 дол.), до 8 133 дол./сотка; Бориспільському - на 1,89% (на 126 дол.), до 6 778 дол./сотка; Вишгородському - на 1,94% (на 111 дол.), до 5 822 дол./сотка; Броварському - на 2,92% (на 159 дол.), до 5 608 дол./сотка; Васильківському - на 2,8% (на 136 дол.), до 4 991 дол./сотка; Бородянському - на 1,56% (на 43 дол.), до 2 805 дол./сотка; Фастівському - на 4,12% (на 54 дол.), до 1 365 дол./сотка; Кагарлицькому - на 2,05% (на 36 дол.), до 1 790 дол./сотка і Макарівському районі - на 1,61% (на 41 дол.), до 2 580 дол./сотка.

Обсяг пропозицій земельних ділянок від всієї сукупності виставлених на продаж в десяти районах Київської області становить: у Макарівському районі - 27%, Бориспільському - 12%, Васильківському - 9%, Києво-Святошинському - 18%, Броварському - 12%, Обухівському - 2%, Бородянському - 5%, Вишгородському - 7%, Кагарлицькому - 3%, Фастівському - 2%.

Як повідомляв УНІАН, за січень-червень ц.р. середня вартість землі в передмісті Києва під котеджне будівництво зросла на 11% (на 645 дол.) - до 6 тис. 509 дол. за сотку.

У 2007 році вартість земельних ділянок у передмісті Києва під котеджне будівництво зросла на 67% (на 2 364 дол.) - до 5 864 дол. за сотку.