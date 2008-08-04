Кабмін готує адміністративно-територіальну реформу

На найближчих засіданнях Кабінету міністрів можуть бути затверджені концепції реформи адміністративно-територіального устрою України і місцевого самоврядування, розроблені Міністерством регіонального розвитку і будівництва України. Про це пише газета «Комментарии».

Автори документів, за даними тижневика, пропонують збільшити адміністративно-територіальні одиниці: примусово приєднати невеликі населені пункти до довколишніх великих і об`єднати дрібні райони, що не володіють достатнім кадровим і фінансовим потенціалом для здійснення своїх функцій. За даними видання, якщо зараз рішення про ліквідацію сіл і міст приймає парламент, то в майбутньому ці функції може перебрати на себе уряд. В результаті значна частина сіл може перетворитися на «територіальні об`єднання», а їх керівництво одержить статус органів самоорганізації (зараз - органи місцевого самоврядування). Одночасно розробники концепції пропонують частину повноважень місцевих рад (зокрема, із землекористування) передати на обласний або центральний рівень. Окрім іншого, планується встановити «прямі комунікації» центральних органів влади з керівниками сіл і міст, обходячи керівництво обласних рад і адміністрацій.

Центральне місце в майбутньому реформуванні займає перегляд міжбюджетних відносин і розширення фінансової самостійності регіонів, зазначають «Комментарии». Уряд має намір ініціювати встановлення заборони на делегування фінансових повноважень вищестоящим органам влади і створення агломерації. Виділення субвенцій місцевим бюджетам, згідно з концепцією, може здійснюватися у виняткових випадках і за конкретними програмами. Але за рахунок чого органи місцевої влади зможуть наповнювати свої бюджети і фінансувати витрати без підтримки держбюджету, не зрозуміло, пишуть «Комментарии».

Тижневик наводить слова міністра регіонального розвитку і будівництва України Василя КУЙБІДИ про те, що «головна мета майбутніх реформ – децентралізація функцій і повноважень влади». Проте, судячи з тексту документів, робить висновок видання, «озвучені наміри є не більш як декларацією».

«Насправді, - вважають «Комментарии», - реалізація озвучених в документах завдань призведе до посилення контролю з центру над адміністративно-територіальними одиницями і дозволить перекласти левову частку нинішніх витрат держбюджету на регіони».