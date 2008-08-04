Депутат Блоку Кличка очолив УСДП

Депутат Київради від Блоку Віталія Кличка Дмитро АНДРІЄВСЬКИЙ очолив Українську селянську демократичну партію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Української селянської демократичної партії, відповідне рішення було ухвалене делегатами третього етапу XII з’їзду партії. Також на з’їзді були переобрані керівні органи цієї політичної сили.

Виступаючи перед делегатами, Д.АНДРІЄВСЬКИЙ зазначив, що з приходом нового керівництва партія братиме активну участь у політичному житті країни.

За його словами, перш за все, партія візьме курс на розширення сфери впливу і електоральної бази, не обмежуючи коло своїх виборців лише сільським населенням.

Д.АНДРІЄВСЬКИЙ також зазначив, що вже розпочата робота над новою ідеологією партії, відбувається активізація як обласних, так і первинних партійних осередків.

Довідка. Українська селянська демократична партія була зареєстрована 15 січня 1991 року.

Партія брала участь у парламентських виборах у складі блоків «Європейський вибір України», «Команда озимого покоління», Народний блок Литвина, Селянський блок «Аграрна Україна».