Україна закликає Грузію та Південну Осетію врегулювати конфлікт мирно

Міністерство закордонних справ України закликає Грузію та Південну Осетію врегулювати конфлікт мирним шляхом.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі речника Міністерства закордонних справ України Василя КИРИЛИЧА.

МЗС України висловлює стурбованість з приводу низки збройних інцидентів, що сталися останнім часом у Південній Осетії (Грузія) і призвели до людських жертв, наголосив В.КИРИЛИЧ.

За його словами, такий розвиток подій свідчить про неефективність миротворчого механізму, який діє в даному регіоні.

МЗС України закликає конфліктуючі сторони до стриманості, усвідомлення своєї відповідальності за майбутнє регіону та відновлення прямих переговорів без будь-яких попередніх умов як необхідного кроку до деескалації ситуації.

Україна послідовно виступає за необхідність врегулювання конфлікту виключно мирним шляхом, на основі дотримання принципу територіальної цілісності і суверенітету Грузії, підкреслив В.КИРИЛИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня різко загострилась ситуація у зоні грузино-осетинського конфлікту. У ніч на суботу в перестрілці в зоні конфлікту з осетинського боку загинули 6 і поранені 15 осіб, з грузинського боку поранень різного ступеня тяжкості зазнали 9 громадян. Миротворчі сили заявили, що перестрілку спровокувала грузинська сторона. Натомість Тбілісі стверджує, що першою стрілянину почала піденноосетинська сторона, на що він був змушений відкрити вогонь у відповідь.

2 серпня у зв’язку з обстрілами із Цхінвалі почалась евакуація дітей та жінок до Північної Осетії.

Сьогодні Комітет з інформації та ЗМІ Південної Осетії повідомив, що вночі двічі були обстріляні пости правоохоронних органів невизнаної республіки.