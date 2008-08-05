Країні таки потрібен Литвин?

Приєднання фракції Блоку Литвина до демократичної коаліції могло б стабілізувати ситуацію у Верховній Раді та суспільстві.

Про це в інтерв’ю газеті “День” №137 від 5 серпня 2008 року заявив народний депутат від “Народної самооборони” Кирило КУЛИКОВ.

Коментуючи заяву глави Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ, що восени може бути створений новий формат коаліції з БЮТ, частини НУ-НС та КПУ, К.КУЛИКОВ зауважив, що нещодавно намагалися сформувати коаліцію в рамках «Нашої України» та Партії регіонів - не вийшло, а тепер ось намагаються створити більшість іншої конфігурації. Народний депутат наголосив, що єдиний можливий коаліційний формат - це існуюча коаліція БЮТ та НУ-НС. “Хоча, безумовно, хотілося б, щоб країні не лише на плакатах був потрібен ЛИТВИН. І якби політична сила пана ЛИТВИНА приєдналася до коаліції, це реально допомогло б зняти градус напруження в суспільстві”, - сказав він.

К.КУЛИКОВ зазначив, що у коаліції дуже мало розбіжностей із депутатами фракції Блоку Литвина. “Існують персональні амбіції у лідера, але з фракцією розбіжностей практично немає. Бюджетний комітет очолює представник фракції ЛИТВИНА і в нас, повірте, дуже ефективний комітет”, - сказав він.