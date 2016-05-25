Україні потрібні комплексні та швидкі реформи для підвищення рівня життя - Бальцерович

Про це заявив співголова Групи підтримки реформ при уряді України Лешек Бальцерович на засіданні Національної ради реформ у середу.

“З економіки - рівень життя в Україні міг би бути вищим. Ми знаємо, звідки це взялося, - через брак комплексних і швидких реформ", - сказав він.

Також Бальцерович зазначив, що з 2008 року по 2013 рік Україна розвивалася не завдяки комплексним реформам, а експансіоністським шляхом - нарощуючи державний борг, що в результаті призвело до складної макрофінансової ситуації.

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Разом з тим, за його словами, будь-яка країна, що зіткнулася з обмеженнями експорту, подібними до тих, які Росія застосовує щодо України, опинилася б у глибокій економічній рецесії.

“Я б сказав, що якби у Польщі були такі гальма експорту до Німеччини - у нас теж була б рецесія. Не було б можливості цього уникнути. Враховуючи це, потрібно правильно оцінювати досягнення демократичної влади України протягом останніх двох років", - сказав співголова Групи підтримки реформ.

У цьому зв'язку Бальцерович наголосив, що владі країни вдалося уникнути бюджетної катастрофи, яка була б вкрай болючою для суспільства, диверсифікувати зовнішню торгівлю, бепрецедентно скоротити імпорт російського газу і реформувати банківську систему.

Як повідомляв УНІАН, план пріоритетних дій уряду, який Кабінет міністрів має намір затвердити 26 травня, передбачає досягнення макроекономічної стабілізації, покращення умов ведення бізнесу, проведення судової реформи і посилення боротьби з корупцією для відновлення економічного зростання.

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Раніше президент України Петро Порошенко заявляв, що уряд має досягти перших результатів щодо підвищення рівня життя через один-два роки.

Згідно з бюджетом на 2016 рік, прожитковий мінімум в Україні з 1 січня 2016 року встановлено на рівні 1330 грн, з 1 травня - 1399 грн, з 1 грудня - 1496 грн. Розмір мінімальної зарплати: з 1 січня - 1378 грн, з 1 травня – 1450 грн, з 1 грудня – 1550 грн.