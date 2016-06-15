Нардепи можуть прогуляти завтрашнє вечірнє засідання Ради через роботу "в закордонному виборчому окрузі"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на початку засідання комітету, яке в результаті не відбулося через відсутність кворуму.

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За словами Князевича, за його інформацією, завтра може не бути вечірнього засідання. Він пожартував, що це станеться через зустріч народних депутатів “з виборцями на закордонному виборчому окрузі”, натякнувши, що велика кількість депутатів планує 16 червня вирушити до Франції на Євро-2016, на матч збірних України та Північної Ірландії.