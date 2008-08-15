Яценюк: «Український парламент зобов’язаний сказати своє слово»

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК просить усі політичні сили, представлені в українському парламенті, надати йому позиції фракцій щодо ситуації у Грузії задля подальшого прийняття спільного консолідованого рішення українського парламенту щодо подій у зоні конфлікту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови Верховної Ради України, відповідне звернення він зробив за результатами консультацій із керівниками парламентів Грузії та Росії і главою російського зовнішньополітичного відомства

«Український парламент зобов’язаний сказати своє слово», - переконаний А.ЯЦЕНЮК.

Також голова ВР дав доручення Комітету Верховної Ради України у закордонних справах і Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони підготувати проекти рішень з чіткою офіційною оцінкою ситуації, як у зовнішньополітичному вимірі, так і відносно відповідних наслідків для України.

А.ЯЦЕНЮК, крім того, закликав народних депутатів взяти активну участь у Другому Київському безпековому форумі.

У прес-службі зазначають, що минулого року Форум вже розглядав проблематику «заморожених конфліктів». Цього року він буде присвячений питанням енергетичної безпеки, зокрема, розгляне її складові у контексті «заморожених конфліктів», що стали «палаючими».

У ВР повідомили, що проведення заходів Форуму заплановане на 6-7 листопада 2008 року. На Київський форум, організатором якого є Благодійний фонд А.ЯЦЕНЮКА «Open Ukraine», запрошено 200 гостей із 20 країн світу.

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня Голова Верховної Ради провів активні консультації в режимі телефонних розмов зі спікером Грузинського парламенту Давидом БАКРАДЗЕ, головою Ради Федерації Федеральних Зборів Росії Сергієм МИРОНОВИМ, спікером Державної Думи РФ Борисом ГРИЗЛОВИ і міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм ЛАВРОВИМ .

Головною темою обговорення була ситуація , що склалася в зоні грузино-південноосетинського конфлікту.

В рамках проведення консультацій голова ВР закликав своїх співрозмовників зробити все можливе для негайного припинення бойових дій і початку переговорів з метою мирного врегулювання конфлікту.