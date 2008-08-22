Західні політики не розібралися в тандемі Путін-Медведєв

Керівники США і європейських країн не можуть розібратися в тому, кому в Росії належить реальна влада - президентові Дмитру Медведєву чи прем`єр-міністрові Володимиру Путіну. Матеріал про це 21 серпня публікує The New York Times, посилаючись як на думку неназваних джерел в правлячих кругах цих держав, так і на слова західних політиків.

Як повідомляє видання з посиланням на представників американського керівництва, не зрозуміло, чи пояснюється різниця в тоні й характері заяв Медведєва і Путіна відмінністю їх підходів чи тільки різницею темпераменту. Джерела газети не виключають, що президент і прем`єр погоджують свої дії, виступаючи в ролі "доброго поліцейського і злого поліцейського".

Як стало відомо виданню, в телефонній розмові з президентом США Джорджем Бушем 13 серпня президент Франції Ніколя Саркозі, який зустрічався з російськими лідерами, повідомив, що Путін з роздратуванням говорив про дії Тбілісі під час конфлікту навколо Південної Осетії. За словами Саркозі, російський прем`єр виявив таку антипатію щодо властей Грузії, що здавалося, ніби рішення про початок Росією військової операції було продиктовано особистими мотивами. Натомість, як повідомив Бушу французький президент у розмові, зміст якої не афішувався, Медведєв говорив про конфлікт спокійно і оцінював перспективи його врегулювання оптимістично.

Водночас, на думку більшості співрозмовників видання в керівництві західних країн, реальна влада в РФ все ж таки в руках Путіна. Таку думку в інтерв`ю ABC News висловив і міністр оборони США Роберт Гейтс. На думку джерел видання у Вашингтоні, Медведєва більше, ніж Путіна непокоїть вплив конфлікту в Грузії на російську економіку, тому заяви президента звучать м`якше.

Лента.ру