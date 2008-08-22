Експерти назвали головних винуватців кризових явищ у політиці

Головними винуватцями нинішніх кризових явищ в українському політикумі експерти називають Президента України Віктора ЮЩЕНКА, бізнес-групи, що борються за доступ до економічних ресурсів, та Секретаріат Президента та його главу Віктора БАЛОГУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать оприлюднені сьогодні результати експертного опитування, проведеного фондом “Демократичні ініціативи” у червні-липні цього року. Фонд опитав експертів-політологів та соціологів стосовно сучасної кризи в Україні. Всього було отримано 30 відповідей.

Згідно з опитуванням, 22 експерти вважають, що найбільш винним у нинішніх кризових явищах в українському політикумі є Президент В.ЮЩЕНКО, 16 експертів - бізнес-групи, що борються за доступ до економічних ресурсів, 12 - Секретаріат Президента і В.БАЛОГА, 10 - прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, 2 експерти - БЮТ, 2 - Партія регіонів, один - блок “Наша Україна - Народна самооборона”, один експерт - “перебіжчики”, які вийшли з коаліції.

Серед інших винуватців кризових явищ були названі: вся політична еліта, лідер опозиції Віктор ЯНУКОВИЧ, групи еліт, що виникли як сплав бізнес-політичних інтересів, які борються за приватизацію держави, домінування принципу політичної доцільності у діяльності політиків, переважаюча модель розуміння вищих життєвих цінностей - влада, гроші, слава, персональні амбіції та логіка “римських легіонерів”.

Думки експертів про те, чи правомірно говорити про нинішню ситуацію у суспільстві як про кризову, розділилися: 13 експертів вважають, що суспільно-політична криза наявна, ще 13, - що наявна лише політична криза, а не суспільна. 4 експерти віддали голоси за те, що кризи немає, є загострення хронічних хвороб української політики.

Крім того, 20 експертів вважають, що головними причинами нинішніх кризових явищ у політичному житті є боротьба фінансово-промислових груп за доступ до економічних ресурсів та бізнесові преференції, 15 називають недолугу політичну реформу 2004 року, 11 - практично початок виборчої президентської кампанії, 9 - вибори за суто партійними списками та спосіб формування цих списків, 6 - особисті неприязні стосунки В.ЮЩЕНКА та Ю.ТИМОШЕНКО, 6 - інтриги Секретаріату Президента, троє експертів - хронічна продажність значної частини депутатського корпусу, двоє - невдала діяльність уряду та погіршення економічної ситуації, один експерт - небажання та невміння Партії регіонів працювати в опозиції, прагнення будь-що повернутися до влади.

Серед інших причин кризових явищ були названі: низька політична культура, слабкість громадянського суспільства впливати на політичні процеси, діяльність сучасної влади, “духовна, моральна, культурна деградація суспільства, цього ціннісно-смислових систем, свідоме й узаконене застосування маніпулятивних технологій, спрямованих на розчленування суспільства з метою “розділяй і владарюй!”.