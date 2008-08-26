Тимошенко зробить директорів шкіл «більш незалежними»

В суботу, 30 серпня, прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО планує провести селекторну нараду з питань підготовки до навчального року. Про це вона повідомила, виступаючи на нараді в Івано-Франківській облдержадміністрації з питань першочергового відновлення та ремонту навчальних закладів у зоні стихійного лиха.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами прем’єра, необхідно, аби Мінрегіонбуд підготував звіт, які регіони і які навчальні заклади на сьогодні готові до початку навчального року, а які – ні.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що найближчим часом вона планує провести розширену нараду щодо нових механізмів фінансування навчальних закладів. За її словами, це необхідно, аби вже у 2009 році ввести їх в дію. Прем’єр зазначила, що основною метою таких змін є зробити школи, директорів шкіл більш незалежними, зокрема, в питаннях ухвалення рішень щодо життєдіяльності шкіл.