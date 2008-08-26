У Ющенка кажуть, що БЮТ і ПР вступили у змову

Фракції Блоку Юлії Тимошенко і Партії регіонів при підготовці своїх змін до Конституції України фактично вступили у змову.

Про це йдеться у коментарі секретарі Національної конституційної ради, заступник глави Секретаріату Президента України – представник Президента у Конституційному Суді – представник Президента у Центральній виборчій комісії Марини СТАВНІЙЧУК, текст якого переданий УНІАН прес-службою Президента України.

«Перед початком нового політичного сезону варто розставити акценти відповідальності безпосередньо у конституційному процесі», – заявила СТАВНІЙЧУК.

Створення Національної конституційної ради свого часу було погоджено з усіма парламентськими політичними силами. Так само був передбачений узгоджений демократичний та оптимальний алгоритм конституційної реформи для підготовки збалансованого проекту нової редакції Конституції.

Відповідно до нього, законопроект, представлений Президентом, буде розглянуто у конституційному порядку: у Верховній Раді України, з висновком Конституційного Суду та з винесенням на затвердження всеукраїнського референдуму, що надасть Конституції найвищої легітимності.

Президент постійно наполягав і наголошував на необхідності відкритого, прозорого і широкого конституційного діалогу.

«Проте певні політичні сили, які належать до правлячої коаліції та опозиції, почали самостійно гратися в конституційну реформу, навипередки репрезентуючи свої зміни до Конституції, прикриваючись, як завжди, інтересами української громади», – сказала М.СТАВНІЙЧУК, додавши, що йдеться про конституційні зміни, підготовлені Блоком Юлії Тимошенко та Партією регіонів.

За словами М.СТАВНІЙЧУК, при цьому БЮТ, напрацьовуючи власні зміни і доповнення до Конституції, порушує домовленості, закладені в коаліційній угоді. Відповідно до угоди про створення Коаліції демократичних сил у Верховній Раді, БЮТ і «Наша Україна – Народна самооборона» мали спільно розробляти зміни до Конституції.

«Ми стали всі свідками того, що БЮТ розробив свої пропозиції до Конституції України, які широко обговорювалися в пресі», – констатувала М.СТАВНІЙЧУК.

Вона зазначила, що дивовижним чином збігаються погляди БЮТ та Партії регіонів на черговий перерозподіл повноважень всередині владного «трикутника», формування складу Верховної Ради у такий спосіб, що очевидно спотворює представницький характер єдиного органу законодавчої влади.

Тандемом ці політичні сили пропонують, щоб одна партія (а виборчі блоки ними не передбачаються), яка отримала найбільшу кількість голосів, автоматично здобувала більшість депутатських мандатів у ВР.

«Фактично ж ідеться про змову двох найбільших парламентських фракцій, усунення народу як єдиного джерела влади від визначення конституційного ладу. При цьому використовується політика потрійних стандартів при висловленні своїх позицій. Для народу – одна, при внесенні законопроекту про зміни до Конституції України у парламент – друга, а на засіданні Національної конституційної ради – третя», – заявила заступник глави Секретаріату Президента.

За її словами, Президент вкотре наполягає, що конституційний процес не може використовуватися у вузько політичних інтересах. А напрацювання якісних змін до Конституції України можливе лише за умов стабільної політичної ситуації.