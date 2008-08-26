Богатирьова перебуває у США з робочим візитом

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА перебуває у Сполучених Штатах Америки з робочим візитом.

Як повідомили УНІАН в Апараті РНБО, на запрошення Національного демократичного інституту США Р.БОГАТИРЬОВА візьме участь у Міжнародному форумі лідерів, що проходитиме у Денвері (штат Колорадо), а також матиме змогу спостерігати за роботою Конвенту Демократичної партії США, на якому відбудеться церемонія офіційного висунення кандидата на посаду Президента США від демократів.

У ході візиту передбачені зустрічі і переговори секретаря РНБО України із широкого кола актуальних питань міжнародної та регіональної безпеки, а також двостороннього співробітництва в безпековій, економічній, енергетичній та інших сферах.

Зокрема, Р.БОГАТИРЬОВА зустрінеться з помічником Президента США з питань національної безпеки Стівеном ХЕДЛІ, заступником помічника віце-президента США з питань національної безпеки Джозефом ВУДОМ, заступником держсекретаря з політичних питань Ніколасом БЕРНСОМ, заступником міністра оборони з політичних питань Еріком ЕДЕЛЬМАНОМ, а також з американськими сенаторами та конгрессменами і представниками політичних команд кандидатів у президенти США.

Секретар РНБО проведе зустрічі з керівниками впливових неурядових організацій, зокрема «Проекту перехідних демократій», провідних «мозкових центрів» США, Українсько-американської ділової ради, а також з представниками української громади Сполучених Штатів, йдеться у повідомленні.

Наприкінці візиту Р.БОГАТИРЬОВА проведе круглий стіл з провідними політичними експертами США та дасть ексклюзивні інтерв’ю Бі-Бі-Сі та «Голосу Америки».

Робочий візит Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси БОГАТИРЬОВОЇ в Сполучені Штати Америки триватиме до 30 серпня.