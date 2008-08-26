Тимошенко відсвяткує з шахтарями окремо від Ющенка

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО святкуватиме День шахтаря в Луганську.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Блоку Юлії Тимошенко, про це на зустрічі з гірниками шахти ім.Космонавтів державного підприємства «Ровенькиантрацит» поінформувала народний депутат від БЮТ Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

Останнім часом, за словами депутата, склалася помилкова думка, що вугільна галузь Донбасу – це тільки Донецьк. Проте, це далеко не так, наголосила вона.

«Неодноразово на зустрічах із шахтарськими колективами до мене зверталися самі гірники, представники профспілкових організації з проханням провести цього року День шахтаря саме на Луганщині. І їх прохання буде виконано. Необхідно враховувати, що на Луганщині сконцентровано більше 40% енергетичного вугілля, яке добувається в Україні», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Депутат запевнила, що День шахтаря Луганщина цього року зустріне на найвищому рівні.

«П’ять років луганські шахтарі їздили на вшановування на професійне свято до Донецька. 5 років на державному рівні ніхто не приділяв належної уваги луганським гірникам. Цього року справедливість буде відновлена. Я прошу цього дня всіх своїх колег відійти від політичних воєн і амбіцій та гідно привітати шахтарів», - наголосила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона зазначила, що уряду Юлії ТИМОШЕНКО вже сьогодні багато що вдалося змінити у вуглепромі – підняти ціну вугілля, зарплати гірникам та поліпшити фінансування галузі.