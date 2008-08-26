Тимошенко - до шахтарів у Луганськ, а шахтарі - до Ющенка в Донецьк

Голова Луганської ОДА Олександр АНТІПОВ закликає політиків не використовувати відзначення Дня шахтаря для створення протиріч у суспільстві.

Про це йдеться у переданій УНІАН прес-службою Президента України заяві О.АНТІПОВА.

“Свято гірничої слави - День шахтаря – завжди було для нашого краю одним з найбільш шанованих та найважливіших. І ще ніколи цей день ніхто не наважувався використати для створення протиріч в нашому суспільстві”, – наголошує голова Луганської ОДА.

За його словами, офіційним місцем проведення урочистого святкування Дня шахтаря на загальнонаціональному рівні, за розпорядженням Президента України Віктора ЮЩЕНКА, визначено місто Донецьк, і делегація гірників Луганщини братиме участь в цих урочистостях. “Знаю, що велика кількість луганчан цього року представлені до високих державних нагород за вагомий внесок та значні здобутки в цій нелегкі праці. В урочистій обстановці наші луганські герої - гірники, які своїм потом та важкою працею заслужили на це, одержать їх від Президента України в Донецьку 29 серпня”, – зазначив О.АНТІПОВ.

Він також заявив, що вважає неприпустимою ситуацію, “в якій багатотисячні шахтарські колективи сьогодні, не за своїм бажанням, постають не перед вибором зробити чи не зробити щось гідне своєї високої професії, а за ким йти”.

Голова ОДА переконаний, що в області є багато важливих економічних та соціальних проблем, які вимагають негайного розв`язання – цінова ситуація, ринок праці, питання водозабезпечення тощо. “Зосереджуючись на вирішенні саме цих наболілих питань, можна принести найбільшу користь нашій громаді”, – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 29 серпня Президент України Віктор ЮЩЕНКО відвідає з робочою поїздкою Донецьку область. За словами прес-секретаря Президента Ірини ВАННИКОВОЇ, В.ЮЩЕНКО, зокрема, візьме участь в урочистих зборах у Донецьку з нагоди Дня шахтаря і вручить державні нагороди.

Водночас народний депутат від БЮТ Наталія КОРОЛЕВСЬКА на зустрічі з гірниками шахти ім.Космонавтів державного підприємства «Ровенькиантрацит» повідомила, що прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО святкуватиме День шахтаря в Луганську.

Останнім часом, за словами депутата, склалася помилкова думка, що вугільна галузь Донбасу – це тільки Донецьк. Проте, це далеко не так, наголосила вона. «Неодноразово на зустрічах із шахтарськими колективами до мене зверталися самі гірники, представники профспілкових організації з проханням провести цього року День шахтаря саме на Луганщині. І їх прохання буде виконано. Необхідно враховувати, що на Луганщині сконцентровано більше 40% енергетичного вугілля, яке добувається в Україні», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

«П’ять років луганські шахтарі їздили на вшановування на професійне свято до Донецька. 5 років на державному рівні ніхто не приділяв належної уваги луганським гірникам. Цього року справедливість буде відновлена. Я прошу цього дня всіх своїх колег відійти від політичних воєн і амбіцій та гідно привітати шахтарів», - наголосила Н.КОРОЛЕВСЬКА.