Ющенко вважає, що коаліція має пройти тест на існування

Під час третьої сесії Верховної Ради України парламент має ухвалити закони, визначені коаліційною угодою як першочергові.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив під час зустрічі з головою Верховної Ради України Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ напередодні відкриття чергової сесії парламенту.

Оцінюючи значення третьої сесії Верховної Ради України, Президент висловив переконання, що вона стане справжнім тестом на існування коаліції.

«Доля коаліції на сьогодні в руках самої коаліції, а не Конституційного Суду України. Злагоджене результативне голосування стане найбільш дієвим доказом того, що коаліція існує, чого щиро прагне Президент України», - заявив він.

На думку глави держави, досягнення визначених цілей потребує консолідації всередині коаліції.

У цьому зв`язку Президент України запропонував активізувати роботу Ради коаліції, яка має: забезпечити узгодження позицій партнерів по коаліції; запропонувати погоджений порядок денний роботи парламенту, до якого обов`язково мають бути включені і низка законопроектів, на необхідність прийняття яких неодноразово вказував глава держави.

Президент наголосив на тому, що першочерговим завданням, яке стоїть на порядку денному, для Коаліції демократичних сил залишається виконання Коаліційної угоди в частині прийняття парламентом законопроектів, які були визначені в угоді як першочергові.

Зокрема, Президент нагадав, що на сьогодні повністю реалізовано лише три пункти відповідного додатку, п`ять пунктів реалізовано частково, негативне рішення було прийнято щодо трьох законопроектів.

На переконання В.ЮЩЕНКА, одними з перших питань, які мають бути включені до порядку денного третьої сесії, є:

прийняття в цілому тих проектів законів, які були прийняті парламентом за основу («Про опозицію», «Про внесення змін до закону України «Про місцеві державні адміністрації», «Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування»);

термінове прийняття нової редакції закону «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти». Адже «ручне управління» процесом державних закупівель, яке здійснюється сьогодні урядом відповідно до схваленого ним Тимчасового порядку, викликає дедалі більше нарікань;

результативне голосування за неодноразово провалений законопроект про скасування пільг народних депутатів України.

Що стосується підсумків реалізації коаліційної угоди в цілому, то вони є ще більш невтішними. З-поміж майже двохсот законопроектів, передбачених Програмою коаліції, на сьогодні до парламенту внесено 42, а прийнято в цілому лише 11.

Крім того, В.ЮЩЕНКО наголосив на необхідності завершення Україною процесу виконання зобов`язань, взятих при вступі до Світової організації торгівлі, які мають дотримуватися беззастережно, зокрема, прийняття закону «Про внесення змін до Закону України «Про Митний тариф» з урахуванням пропозицій Президента України.

В.ЮЩЕНКО також нагадав про необхідність прийняття усіх законопроектів, пов`язаних з підготовкою України до проведення фіналу чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Говорячи про необхідність прийняття ухвалених в першому читанні законопроектів щодо проведення судової реформи, які ініціював глава держави, В.ЮЩЕНКО вкотре закликав не розглядати пропоновані законодавчі зміни з позиції окремих особистостей, які очолюють сьогодні ті чи інші судові інстанції. «Ці законопроекти потрібні Українському народові та державі, яка взяла на себе відповідні зобов`язання перед європейською спільнотою», - наголосив він.

Президент також нагадав про пакет антикорупційних законопроектів, що були ухвалені в першому читанні ще у грудні 2006 року і до цього часу не розглядалися парламентом.

Йшлося також про необхідність прийняття низки економічних законопроектів.

Президент висловив сподівання, що парламент напередодні 75-ї річниці Голодомору підтримає його законодавчу ініціативу щодо встановлення відповідальності за заперечення Голодомору.