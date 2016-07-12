Порошенко: запровадження ЄС безвізового режиму з Україною стане гідною відповіддю євроскептикам

Як зазначають у прес-службі, глава держави наголосив, що позитивна динаміка реалізації реформ лише підтверджує відданість та готовність України рухатися шляхом змін, незважаючи на зовнішні виклики.

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Він підкреслив, що лібералізація візового режиму та завершення процесу набуття чинності Угоди про асоціацію з ЄС стане не лише визнанням досягнутих Україною результатів, але й історією успіху самого Європейського Союзу та відповіддю на євроскептичні настрої.

Єврокомісар запевнив, що Європейський Союз й надалі підтримуватиме Україну всіма можливими засобами на шляху імплементації внутрішніх реформ.

Як повідомляв УНІАН, Йоганнес Ган зазначив, що Європейський Союз може прийняти остаточне рішення щодо запровадження безвізового режиму з Україною на початку осені, найпізніше - в жовтні.