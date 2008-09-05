Експерти вважають, що український політикум не підтримає встановлення 10% прохідного бар’єру для партій на виборах до Верховної Ради України.

Про це йдеться в експерт-опитуванні, проведеному Центром досліджень політичних цінностей «АКСІА» у зв’язку із внесенням сьогодні народним депутатом від БЮТ Сергієм ТЕРЬОХІНИМ на розгляд ВР законопроекту, який передбачає підвищення прохідного бар’єр на виборах у парламент з 3% до 10%.

Політичних експертів запитували: «Чи зможе БЮТ створити двопартійну систему?».

Директор Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ зазначив, що він – категоричний противник створення двопартійної системи, і висловив сподівання, що ініціатива представуника БЮТ “це не стільки мета, яку хочуть досягти, скільки інструмент тиску на партнерів”.

Президент Української Академії політичних наук Микола МИХАЛЬЧЕНКО зазначив, що ідея підвищити прохідний бар’єр – не нова, однак згаданий закон не буде прийнятий. “Український політикум не піде на цей варіант, тому що це буде означати фактичне знищення не тільки дрібних партій – що було б позитивом, але і середніх партій. Це фактично перехід до двопартійної системи, яка в Україні не користується великою популярністю”, – сказав політолог.

А у випадку, якщо закон і буде прийнятий ВР, то його, безумовно, заветує Президент України, переконаний М.МИХАЛЬЧЕНКО.

Він вважає, що цей проект закону – негативний для України. “Ми прийдемо до того, що фактично введемо в Україні олігархічний режим, коли дві партії будуть домовлятись між собою. Не народ буде визначати, не парламент, а дві партії, а враховуючи, що у нас партії авторитарні, то лідери двох партій будуть визначати курс зовнішньої і внутрішньої політики”, – зазначив експерт.

Керівник соціологічної службі «Український барометр» Віктор НЕБОЖЕНКО переконаний: якщо БЮТ вдасться “пробити” встановлення хоча б 7% бар`єру для проходження у Верховну Раду, це стане жорстким обмеженням парламентської демократії в Україні і сприятиме формуванню двополярного авторитарного режиму. Він також зазначив, що знайомий з думками деяких депутатів з цього приводу – вони бояться таких величезних цифр для прохідного бар’єру. “Депутати прекрасно розуміють, що як тільки вони підтримають цей закон, з тієї ж хвилини їх залежність від політичного керівництва партії зростає вдесятеро. Вони перестають навіть бути депутатами. Швидше за все, у них просто будуть номери, клички або ще щось”, - сказав В.НЕБОЖЕНКО.

Директор політичних програм Центру досліджень політичних цінностей «АКСІА» Олександр МЕДВЕДЄВ вважає, що з ухваленням запропонованого представником БЮТ закону політична криза може перерости у кризу державну. “Якщо станеться колапс і БЮТ разом з Партією регіонів піднімуть прохідний бар`єр, то це означатиме, що політична криза еліт переросла в кризу державну”, – заявив О.МЕДВЕДЄВ. Він переконаний, що Президент накладе вето на цей закон і звернення до Конституційного Суду, а після спроби повторно внести законопроект, відбудуться перевибори парламенту.

На думку експерта, проти такої ініціативи БЮТ (яку, можливо, підтримає Партія регіонів) виступить решта парламентських, а також непарламентські партії, і він вважає, що така ситуація несе великі електоральні ризики як для БЮТ, так і для ПР.