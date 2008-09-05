Балога написав листа Тимошенко

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА наголошує, що всі проекти актів, ухвалені на засіданні Кабінету міністрів 3 вересня за відсутності прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, є нелегітимними.

Про це йдеться у листі В.БАЛОГИ до Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава Секретаріату Президента нагадує, що закон України «Про Кабінет міністрів України» встановлює вимогу, згідно з якою засідання Кабінету міністрів України вважається повноважним, якщо на ньому присутні більше ніж половина посадового складу Кабміну (частина третя статті 48).

На засіданні уряду 3 вересня цього року були присутні 13 із 25 членів посадового складу уряду, у тому числі й прем`єр-міністр.

«У зв`язку з цим вважаємо, що всі проекти актів, які були підтримані членами Кабміну після залишення Вами цього засідання уряду, є нелегітимними, оскільки не проголосовані більшістю голосів від посадового складу Кабінету міністрів України відповідно до частини першої статті 54 закону України «Про Кабінет міністрів України». Таким чином, пропонуємо Вам утриматися від підписання і опублікування таких актів та повторно включити їх до порядку денного наступного засідання Кабінету Міністрів України», - йдеться у листі глави Секретаріату Президента.

Також В.БАЛОГА звертає увагу Ю.ТИМОШЕНКО на те, що низку проектів актів, які розглядалися на засіданні Кабміну 3 вересня, необхідно привести у відповідність із законодавством України, це, зокрема, стосується проектів постанови Кабміну «Деякі питання Державної адміністрації автомобільного транспорту» та розпорядження «Про стимулювання технічного переозброєння та модернізації підприємств гірничо-металургійного комплексу».

Щодо першого проекту урядового акта, В.БАЛОГА зазначає, що його положення стосовно призначення на посади та звільнення з посад Кабміном заступників керівника урядового органу у системі Міністерства транспорту та зв`язку України не узгоджуються із законом «Про Кабінет Міністрів України», що містить вичерпний перелік повноважень уряду у відносинах з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади.

Проект розпорядження Кабміну «Про стимулювання технічного переозброєння та модернізації підприємств гірничо-металургійного комплексу», яким встановлюється спрощений порядок відшкодування підприємствам гірничо-металургійного комплексу податку на додану вартість, не відповідає частині четвертій статті 13 Конституції України та частині першій статті 47 Господарського кодексу України, згідно з якими держава забезпечує захист прав усіх суб`єктів права власності і господарювання та гарантує, що усі суб`єкти права власності рівні перед законом, наголошує В.БАЛОГА.

Крім того, за його словами, уряд, надаючи Мінпромполітики право самостійно визначати перелік підприємств гірничо-металургійного комплексу, яким привілейовано податок на додану вартість відшкодовується за спрощеною процедурою, не визначає будь-яких критеріїв відбору таких підприємств і запроваджує механізм, що створює умови для зловживань та корупційних проявів.

Ураховуючи наведене, В.БАЛОГА просить Ю.ТИМОШЕНКО вжити відповідних заходів для приведення у відповідність із законодавством зазначених проектів урядових актів.