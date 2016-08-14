Система електронного декларування завтра не запрацює – Савченко

Система електронного декларування для чиновників із завтрашнього дня, як планувалося, не запрацює. Справа в тому, що сьогодні не буде виданий необхідний для її запуску сертифікат. Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявила народний депутат Надія Савченко.

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"У нашій країні не запрацює те, що є реально для народу. Так вже у нас побудовано", - заявила депутат.

"Сертифікат сьогодні не нададуть, це вони сказали остаточно, завтра це не запрацює. Не знаю, що буде надалі. Потрібно буде виходити на ВР, приймати закони, якось за це боротися, так само громадянському суспільству, тому що це один з важливих чинників для вступу нас і отримання нами Шенгенської візи. Нам потрібно показати Європі не імітацію боротьби з корупцією, а реальні результати. У мене немає мільйонів, які я хочу приховати, а той, у якого вони є при владі, буде робити все, щоб ця система боротьби з корупцією в Україні не відбулася", - розповіла Савченко.

При цьому раніше в НАЗК заявили, що електронне декларування у будь-якому випадку запрацює з 15 серпня.

Як повідомлялося, раніше стало відомо, що Держспецзв'язку не надала атестат відповідності системі захисту інформації для електронного декларування.

У повідомленні зазначалося, що це було непросте рішення, але система захисту інформації не відповідає нормативним документам. Крім того, Держспецзв'язку не передали акти завершення дослідної експлуатації, завершення робіт по створенню системи захисту та її протокол попередніх випробувань, що може свідчити про те, що система недопрацьована.

Нещодавно президент України Петро Порошенко заявляв, що електронне декларування активів українських чиновників стартує з 15 серпня 2016 року без затримки.