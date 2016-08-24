Порошенко переконаний, що "ніяка пропагандистська бравада не допоможе Кремлю"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спільного виступу з президентом Польщі Анджеєм Дудою перед українським дипломатичним корпусом сьогодні в Києві.

Читайте такожПорошенко на зустрічі з Дудою згадав Волинську трагедію: Україна готова до відвертого діалогу

"Ніяка пропагандистська бравада, на яку викидаються сотні мільйонів, Кремлю не допоможе. Як і не допоможуть лічені десятки проплачених західних політиків-популістів, які за гроші радо назвуть чорне білим і біле чорним", - заявив Порошенко.

При цьому він висловив жаль, що зміни у світі не завжди відбуваються у тому напрямку, який диктує здоровий глузд.

"Відчуття безпеки та єдності у світі стає все меншим, на жаль. Світ навколо нас не суцільно альтруїстичний, на жаль, егоїзму стає все більше. Кожна держава інколи переймається насамперед власними проблемами і інтересами, і я хотів би, щоб ми всі це чітко усвідомлювали", - наголосив Порошенко.

У цьому зв'язку він сказав, що першочерговим завданням вітчизняної дипломатії у цих непростих умовах повинно бути просування українських інтересів і українського порядку денного у світі.