Порошенко переконаний, що "ніяка пропагандистська бравада не допоможе Кремлю"
Президент України Петро Порошенко переконаний, що "ніяка пропагандистська бравада не допоможе Кремлю".
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спільного виступу з президентом Польщі Анджеєм Дудою перед українським дипломатичним корпусом сьогодні в Києві.
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"Ніяка пропагандистська бравада, на яку викидаються сотні мільйонів, Кремлю не допоможе. Як і не допоможуть лічені десятки проплачених західних політиків-популістів, які за гроші радо назвуть чорне білим і біле чорним", - заявив Порошенко.
При цьому він висловив жаль, що зміни у світі не завжди відбуваються у тому напрямку, який диктує здоровий глузд.
"Відчуття безпеки та єдності у світі стає все меншим, на жаль. Світ навколо нас не суцільно альтруїстичний, на жаль, егоїзму стає все більше. Кожна держава інколи переймається насамперед власними проблемами і інтересами, і я хотів би, щоб ми всі це чітко усвідомлювали", - наголосив Порошенко.
У цьому зв'язку він сказав, що першочерговим завданням вітчизняної дипломатії у цих непростих умовах повинно бути просування українських інтересів і українського порядку денного у світі.