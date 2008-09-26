Ющенко: у нас є 600 хлопців, які можуть підняти все, що у нас літає

Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає політику уряду в сфері фінансування Збройних Сил України бездарною та популістичною.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи на засіданні Ради національної безпеки та оборони, В.ЮЩЕНКО гостро розкритикував стан фінансування армії, зауваживши, що не може підтримати урядову політику в цьому питанні.

Він назвав неприпустимим рівень фінансування Збройних Сил України, передбачений держбюджетом на 2008 рік і запланований у проекті бюджету на наступний рік.

Говорячи про показники виділення коштів на той чи інший військовий напрямок, Президент зазначив, що «це трагічна статистика». «Про яку потужність армії може йти мова, про яку надійність може йти мова?», - сказав Президент, додавши, що «кожен рік в парламент вкидається бюджет, який, так здається, направлений не на лобіювання інтересів країни, а когось другого».

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що не може з цим змиритися. За допомогою графіків він навів приклади за різними напрямками, зауваживши, що через таке ставлення уряду до Збройних Сил України через декілька років армія втратить свою боєздатність: «До 2014 року ми будемо мати таку ситуацію – я помаранчевим кольором виділив – у нас в повітря не підніметься жодна машина», - підкреслив глава держави.

Президент продемонстрував присутнім графіки, на яких відображено виділення коштів на армію, зауваживши, що аналіз фінансування ЗСУ свідчить про тенденцію до занепаду українського війська.

Розкритикував Президент і виділення коштів на навчання військових, зауваживши, що жоден контрактник не піде на такі умови. «Жоден контрактник по плацу – як ми з вами – стройовим шагом ходити не буде. Це людина професії, їй потрібен сучасний автомат…», - сказав він.

Президент повторив свою тезу, що за такого рівня фінансування, не дивлячись на заяви деяких політичних сил, Україна зможе перейти на контрактну армію лише через лише через 27 років.

Також В.ЮЩЕНКО розкритикував соціальне забезпечення військовослужбовців на прикладі військових льотчиків. «У нас є шістсот хлопців, які можуть підняти все, що у нас літає», - сказав він, зауваживши, що навіть їх держава не може забезпечити хоча б службовим житлом.

Підсумовуючи вищесказане, В.ЮЩЕНКО зауважив, що не може назвати патріотами тих людей, які так ставляться до солдата.

Президент закликав членів РНБО ухвалити рішення, яке дозволило б виправити ситуацію і не зважати на ті популістські закиди, що лунатимуть після його сьогоднішнього виступу.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що хоче нагадати дуже відомий вислів: “Якщо уряд не хоче годувати свою армію, то він годує чужу”.