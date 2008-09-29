Для коаліції не вистачає 7 голосів?

До вечора неділі 30 з 72 членів фракції «НУ-НС» підписалися за створення коаліції з БЮТ і Блоком Литвина. Ще потрібно сім підписів. Газета "Дело" повідомляє, що лідери дрібних партій, які входять до складу блоку, ще у п`ятницю висловили невдоволення тим, що лідер фракції В’ячеслав Кириленко зриває переговори з «бютівцями» і «литвинівцями» по створенню коаліції.

Першим про недовіру заявив Юрій Кармазін, який представляє в «НУ-НС» Партію захисників вітчизни. «Ми дали чітко зрозуміти Кириленку, що терпіти далі його витівки не маємо наміру», — сказав Кармазін.

Погрози депутатів принесли плоди — Кириленко пішов на поступки. Після багатогодинних дискусій на засіданнях фракції група офіційних парламентерів з БЮТ зросла до дев`яти депутатів — по одному від кожної партії, що входить в блок «НУ-НС».

Одночасно депутати-«нашоукраїнці» почали збирати підписи за створення коаліції у складі трьох. Оскільки рішення ухвалюється більшістю у фракції, то у такому разі потрібно 37 підписів. Після цього ті, що підписалися, незалежно від думки решти «нашоукраїнців», зможуть разом з БЮТ домовитися з Володимиром Литвином. Остнанній вже дав згоду на входження в коаліцію.

Керівник фракції «НУ-НС» у парламенті В’ячеслав Кириленко висловив незадоволення ініціативою своїх соратників і назвав її «кулуарною». «Мені відомо, що такий список тільки що поширили в кулуарах Верховної Ради, у тому числі і серед представників ЗМІ. Засідання фракції тривало півтори години, і жоден депутат на тему того, особисто він збирає або особисто поставив підпис під таким-то документом, не сказав жодного слова. Це говорить про кулуарні підходи частини колег», — підкреслив Кириленко.

В той же час Володимир Ар’єв, який відповідає за збір підписів, упевнений в законності цієї ідеї. «Підписи легітимні. Якщо буде 37 підписів, значить, рішення прийняте», — заявив Ар’єв.

БЮТ і частина незадоволених «нашоукраїнців» упевнені — президент і його Секретаріат тягнуть час до 3 жовтня. Якщо до цієї дати не буде створена коаліція, президент видасть указ про проведення дострокових виборів на 14 грудня. Однак «нашоукраїнці», які збунтувалися, можуть поламати сценарій з достроковими виборами.