Новий посол США Марі Йованович планує здійснити подорожі Україною

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила журналістам після вручення вірчих грамот президенту України Петру Порошенку.

«Я з нетерпінням чекаю на продовження своєї діяльності тут, в Україні, щоб з усіма познайомитися», - заявила вона.

Читайте такожНовий посол США Йованович звернулася до українців (відео)

«Я також з нетерпінням чекаю на те, щоб здійснити подорожі Україною і побачити ті зміни, які відбуваються в Україні, почути і побачити, чого прагнуть українці досягти через ці зміни», - додала Йованович.

Як повідомляв УНІАН, 15 липня Сенат США (верхня палата Конгресу) затвердив дипломата Марі Йованович наступним послом в Україні.

Раніше Йованович була головним заступником помічника держсекретаря США у справах Європи й Азії, а також працювала в Україні - близько трьох років (2001-2004) займала посаду заступника американського посла і тимчасового повіреного США в Україні.

18 серпня попередній керівник американської дипломатичної місії в Україні Джеффрі Пайєтт після трьох років роботи послом залишив Україну.