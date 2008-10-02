Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) засудила і Росію, і Грузію, закликавши до проведення міжнародного розслідування.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться в схваленій сьогодні резолюції ПАРЄ “Наслідки війни між Грузією та Росією”.

“За” проголосували 93, проти - 29, утрималися - 5.

В проекті резолюції засуджуються дії Грузії за початок воєнних дій 7 серпня цього року, використання важкої зброї та касетних мін, використання диспропорційної сили, хоча і на своїй території.

Водночас, ПАРЄ засудила дії Росії за широкомасштабну військову диспропорційну відповідь, як такі, що порушують Статут Ради Європи. ПАРЄ також зазначила, що такі дії Росії призвели до окупації значної частини території Грузії, нападів на економічну та стратегічну інфраструктуру Росії, яка може розглядатися як пряма атака на суверенітет Грузії, що також є порушення Статуту Ради Європи.

“З огляду на це, Асамблея вважає, що з точки зору міжнародного права, визначення “захист громадян за кордоном” є неприйнятним, і занепокоєна політичними наслідками такої політики російської влади відносно інших країн-членів, де мешкає значна кількість громадян Росії”, - зазначається у резолюції.

Депутати ПАРЄ закликали до проведення міжнародного незалежного розслідування подій, що відбулися під час війни, а також подій, що передували конфлікту.

ПАРЄ засудила визнання Росією незалежності Південної Осетії та Абхазії, як порушення принципів міжнародного права та статутних принципів Ради Європи і підкреслила свою відданість територіальній цілісності Грузії та закликала Росію переглянути своє визнання незалежності двох невизнаних республік. ПАРЄ висловила жаль щодо того, що обидві палати російського парламенту – Держдума та Рада Федерації одностайно підтримали визнання незалежності Південної Осетії та Абхазії.

ПАРЄ висловила стурбованість порушенням прав людини, скоєними обома сторонами конфлікту.

У резолюції також зазначається, що в результаті війни 300 осіб були вбиті, 500 – поранені з Південно-Осетинської та Російської сторони, 364 загинули, 2234 – отримали поранення з грузинської сторони, близько 192 тис. осіб були змушені залишити власні будинки в результаті цієї війни.

ПАРЄ закликала Грузію та Росію безумовно виконувати мирний план з 6 пунктів, дозволити розміщення місії ОБСЄ та ЄС в Південній Осетії та Абхазії, співпрацювати при проведенні міжнародного розслідування, взяти участь у переговорах 15 жовтня цього року в Женеві, забезпечити повагу до прав людини та розслідувати всі порушення прав людини, скоєні під час війни та сприяти створенню нового формату міжнародних миротворчих сил, з активною участю країн-членів Ради Європи та ЄС. ПАРЄ також закликала Генерального Секретаря Ради Європи розглянути можливість створення спеціальної “польової” місії з прав людини, а також закликати Європейський банк розвитку розглянути можливість надання допомоги біженцям та переміщеним особам.

ПАРЄ закликала обидві сторони приєднатися якомога швидше до Конвенції щодо заборони використання касетних бомб.

В ході голосування ПАРЄ погодилася замінити слова в тексті резолюції щодо того, що миротворчі сили “провалили” свою місію на слова “не досягли достатнього успіху”.

ПАРЄ фактично не схвалила жодної з поправок, запропонованих російською стороною.