ЗМІ розповіли про "акційну ціну" елітної квартири Лещенка за 8 мільйонів

Про це розповів представник власника квартир у будинку – девелоперської компанії, яка займається продажами, пише ТСН.ua.

"На третьому поверсі – по 2 тисячі умовних одиниць (за метр). Була тимчасова акція, необхідна була термінова проплата. Тому зараз ціни 1600 за метр немає, є 2 тисячі. Квартири з гарним краєвидом з вікна розкупили дуже швидко", - повідомив представник власника.

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Таким чином, як зазначається, квартира площею у 192 кв м стане покупцеві у 384 тисячі доларів, а Лещенко придбав житло у перерахунку за 300 тисяч доларів.

За словами представника власника, будинок вже здано в експлуатацію, всі відповідні документи вже є, завершуються оздоблювальні та завершальні роботи, та власники вже можуть приступати до ремонтів. Щомісячні тарифи на елітне житло такі ж, як в усьому Києві.

"Тарифи там поки загальноміські. Немає жодних додаткових тарифів. Додатково можуть бути погоджені лише самими мешканцями – за охорону там, консьєржа. Але поки загальноміські", - розповів представник компанії.

Як повідомлялося, 6 вересня ЗМІ написали, що Лещенко придбав квартиру площею майже 200 кв. метрів у новому будинку в центрі Києва.

Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту та організації роботи парламенту Павло Пинзеник заявив, що вимагає від НАБУ з'ясувати ситуацію з купівлею Лещенком елітної квартири, оскільки "йдеться про репутацію українського парламенту".