Крок до примирення: Україна та Польща домовилися про спільне вивчення Волинської трагедії

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним сьогодні в Києві.

"Ми не легковажимо цими складними і проблемними питаннями, які доводиться розв'язувати, тим більше між сусідами, і маємо позитивний досвід залагодження гострих питань", - заявив Ващиковський.

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"Тому я підтримую бажання і кажу, щоб ми дали можливість працювати історикам і всім активістам для того, щоб вони працювали на користь примирення між народами", - додав міністр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні після зустрічі з Ващиковським міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив про домовленість сприяти роботі істориків, які досліджують трагічні сторінки українсько-польської історії.

"Ми торкнулися ставлення суспільства до трагічних подій на Волині… Ми домовилися сприяти роботі наших істориків, ті, які будуть документально дивитися, що і як відбулося, в архівах. І ми домовилися, що ми призначимо, відповідно, Вітольд – з польського боку і я – з українського співголів українсько-польського форуму, які будуть цьому послідовно сприяти", - сказав він.

За інформацією Українського інституту національної пам’яті, Українсько-польський форум істориків відновив роботу у листопаді 2015 року. До складу форуму увійшли 12 вчених.