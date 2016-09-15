Матіос: по справі Клименко заарештовані кілька київських податківців

08:24, 15 вересня 2016
Політика
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Заступник генерального прокурора України - головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомляє про затримання керівництва трьох районних фіскальних служб Києва.

Фото УНИАН

Про це Матіос сказав на брифінгу.

«Затримано керівництво трьох податкових адміністрацій міста Києва. Судом обрано більшості з них арешт. Там багато жінок - це керівники на рівні заступників, перших заступників і керівників податкових інспекцій міста Києва - Солом’янської, Шевченківської і Печерської», - уточнив він.

«Вони заарештовані, і їм визначені суми застави – мінімальна від 10 мільйонів гривень і далі до 100. Їм також запропонована угода (йдеться про угоду зі слідством- УНІАН)», - додав Матіос.

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Він зауважив, що зараз збираються ще «додаткові докази і проводяться одночасні допити, так звані очні ставки, бо там дуже багато було задіяно людей». За його словами, все робиться для того, щоб покарати тих, хто «своїми діями сприяв, допомагав і брав участь у незаконному збагаченні Януковича, в пограбунку країни».

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив про затримання та арешт з можливістю внесення застави в 200 млн гривень колишнього першого заступника голови Державної податкової служби Андрія Головача.

За словами генпрокурора, одночасно було затримано ще четверо посадовців податкових органів часів міністра доходів і зборів Олександра Клименка. «В цілому вони підозрюються в незаконному відшкодуванні ПДВ підприємствам з ознаками фіктивності, що знаходилися під контролем злочинної групи Януковича, Азарова, Клименка на суму 3 млрд 166 млн 90 тис. грн», - уточнив Луценко.

Наступного дня він анонсував нові затримання у справі Клименка. «Це (затримання Головача та ще чотирьох колишніх посадовців податкових органів – УНІАН) перша публічна акція ГПУ у справі Клименка. Наступна акція відбудеться десь наступного місяця», - сказав Луценко.

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