Матіос: по справі Клименко заарештовані кілька київських податківців

Про це Матіос сказав на брифінгу.

«Затримано керівництво трьох податкових адміністрацій міста Києва. Судом обрано більшості з них арешт. Там багато жінок - це керівники на рівні заступників, перших заступників і керівників податкових інспекцій міста Києва - Солом’янської, Шевченківської і Печерської», - уточнив він.

«Вони заарештовані, і їм визначені суми застави – мінімальна від 10 мільйонів гривень і далі до 100. Їм також запропонована угода (йдеться про угоду зі слідством- УНІАН)», - додав Матіос.

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Він зауважив, що зараз збираються ще «додаткові докази і проводяться одночасні допити, так звані очні ставки, бо там дуже багато було задіяно людей». За його словами, все робиться для того, щоб покарати тих, хто «своїми діями сприяв, допомагав і брав участь у незаконному збагаченні Януковича, в пограбунку країни».

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив про затримання та арешт з можливістю внесення застави в 200 млн гривень колишнього першого заступника голови Державної податкової служби Андрія Головача.

За словами генпрокурора, одночасно було затримано ще четверо посадовців податкових органів часів міністра доходів і зборів Олександра Клименка. «В цілому вони підозрюються в незаконному відшкодуванні ПДВ підприємствам з ознаками фіктивності, що знаходилися під контролем злочинної групи Януковича, Азарова, Клименка на суму 3 млрд 166 млн 90 тис. грн», - уточнив Луценко.

Наступного дня він анонсував нові затримання у справі Клименка. «Це (затримання Головача та ще чотирьох колишніх посадовців податкових органів – УНІАН) перша публічна акція ГПУ у справі Клименка. Наступна акція відбудеться десь наступного місяця», - сказав Луценко.