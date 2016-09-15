Аваков про обшуки у Кернеса: "Не маю до цього жодного відношення"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв'ю журналістам в Києві після презентації концепції реформування Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«Божевільних в країні багато. Моя думка про Кернеса відома давно упродовж десятиріч, і я думаю, що обшуки у Кернеса вигідні державі. Я, на жаль, чи на щастя, не маю до цього ніякого відношення. Обшуки проводяться СБУ та Генпрокуратурою. Але є у мене така думка, що все, що відбувається під його (Кернеса) головуванням, має бути ретельно перевірено», - сказав Аваков.

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Як повідомляв УНІАН, після проведених сьогодні вранці Генпрокуратурою обшуків у готелі «Національ», де мешкає Кернес, харківський міський голова висловив припущення, що все це вигідно Авакову.

Кернес і двоє його охоронців (Віталій Блінніков та Євген Смицький) підозрюються у викраденні та побитті учасників Євромайдану 25 січня 2014 року.

2 березня 2015 року йому було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України.

2 квітня 2015 року Вищий спеціалізований суд України ухвалив рішення перенести розгляд кримінального провадження стосовно Кернеса з Дзержинського районного суду Харкова до Київського райсуду Полтави.

28 квітня 2014 року невідомий скоїв замах на життя Кернеса, поранивши його з вогнепальної зброї в спину під час пробіжки. В даний час він пересувається на інвалідному візку.

Судові розгляди у справі Кернеса кілька разів відкладалися через його неявку. Востаннє, 29 серпня 2016 року, суд у Полтаві не відбувся, бо, за словами адвокатів, Кернес перебуває в Ізраїлі, де йому мають зробити операцію.