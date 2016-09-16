"Азов" анонсував створення власної політичної партії

Про це розповів у Маріуполі комполку Андрій Білецький, повідомляє 0629.

Він повідомив, що партія буде будуватися за мережевим принципом.

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"Ми будемо шукати лідерів у містах, які зможуть об'єднати навколо себе актив, і створювати мережу по всій Україні", - пояснив принцип партійного будівництва Білецький.

За його словами, поки назви у створюваної партії немає. Не відповів він і на питання щодо ідеології.

Нагадаємо, батальйон "Азов" був створений 5 травня 2014 року у Бердянську.

17 вересня 2014 року наказом міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова батальйон "Азов" було реорганізовано та розширено до складу полку з аналогічною назвою. Командиром новостворюваного полку залишився Андрій Білецький.

11 листопада міністром внутрішніх справ України Арсеном Аваковим було підписано наказ про переведення полку "Азов" до складу Національної гвардії України з подальшою доукомплектацією його до бойового стандарту бригад Національної гвардії.