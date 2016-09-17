Путін заявив, що готовий стати "гарантом домовленостей" Києва з бойовиками
Російський лідер пропонує стати посередником у переговорах України з підтримуваними РФ бойовиками на Донбасі.
Володимир Путін готовий "створити умови" для переговорного процесу між Україною і бойовиками.
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"Що ми можемо зробити – це створити умови для переговорного процесу і самі взяти в ньому участь у вигляді посередників і гарантів досягнутих домовленостей. Ось це ми можемо, хочемо і будемо робити, якщо цього хочуть наші партнери в Києві", — цитує Путіна РІА Новости.
Нагадаємо, 14 вересня міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр на спільній прес-конференції в Києві з міністрами закордонних справ України і Франції заявив, що в ніч на 15 вересня на Донбасі набуде чинності режим припинення вогню, який триватиме щонайменше тиждень.
Однак незабаром у Кремлі заявили, що не обіцяли Німеччини режиму припинення вогню на Донбасі, оскільки "не є стороною конфлікту".
Бойовики на Донбасі продовжують порушувати перемир'я.