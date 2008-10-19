Симоненко зібрав комуністів на позачерговий з'їзд

Розпочався позачерговий XLIII (43-й) з`їзд Комуністичної партії України.

Як передає кореспондент УНІАН, на з’їзді розглядатиметься політична ситуація в Україні і завдання партійних організацій у зв’язку з достроковими виборами.

У залі, де проходить з’їзд, розміщено лозунг «Геть Ющенко, олігархів! Трудящим – гідне життя!».

Як повідомив лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО, на з’їзд прибуло 288 делегатів.

За словами лідера КПУ, сьогодні з’їзд не закриватиметься, а наступне його засідання відбудеться після визначення нової дати проведення дострокових виборів.