Сьогодні ВР розгляне питання екологічної, а також промислової політики та підприємництва (наживо)

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, це законопроекти щодо охорони навколишнього середовища. Частина з них стосується імплементації європейських норм.

Серед питань промислової політики та підприємництва, зокрема, зміни до Податкового та Митного кодексів щодо розвитку вітчизняного виробництва шляхом стимулювання залучення інвестицій в реальний сектор економіки через індустріальні парки.

Серед іншого депутати сьогодні мають перейменувати місто Мукачеве та внести зміни щодо встановлення меж міста Горлівка та Бахмутського району Донецької області.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні біля центрального входу до будівлі Верховної Ради проходить акція аграріїв проти рейдерства та скасування мораторію на продаж землі. Протестувальники розклали сіно у формі номера законопроекту 3851–1 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо захисту прав платників податку на додану вартість, у тому числі сільгоспвиробників", на ухваленні якого наполягають учасники акції.

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Крім того, вони вимагають повернути систему оподаткування аграрного сектору, яка діяла до 1 січня 2015 року, а також продовжити дію мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення, доки не буде розроблено увесь комплекс законодавчих актів, необхідних для завершення земельної реформи.

Учасники акції наголосили, що нинішня акція є попереджувальним Всеукраїнським страйком аграріїв.