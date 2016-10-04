Палиця: Запровадження ринку землі в нинішніх умовах призведе до повного пограбування селян
Голова Волинської обласної ради, член президії політради партії УКРОП Ігор Палиця наполягає на збереженні мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення доти, доки українські селяни не отримають доступу до дешевих європейських кредитів.
Про це політик написав на своїй сторінці у Facebook.
«Спочатку селянам треба надати доступ до дешевих європейських кредитних ресурсів, а вже потім знімати мораторій. За сьогоднішніх умов – це не створення ринку землі та порятунок селян, а цинічний та чітко продуманий план повного пограбування», – заявив Ігор Палиця.
Політик наголосив, що впровадження ринку землі, якого вимагає МВФ, відбудеться в умовах зубожіння селян та дорогих кредитних ресурсів, ставки за якими в Україні у 18 разів вищі, ніж у країнах Європи. При цьому середній клас, який міг би взяти участь у розвитку ринку землі, планомірно знищується, додав Ігор Палиця. На його переконання, єдиною альтернативою в таких умовах для селян є продаж угідь, що призведе до перетворення України на аграрний придаток успішної та розвинутої економіки країн-донорів МВФ.
«Випрошуючи на колінах подачки від МВФ, чиновники готові піти на все, щоб якнайшвидше покласти частину траншу собі у кишені! Нас змусили підняти тарифи вище за європейські, нас змусили їздити за продуктами до Європи, тому що там дешевше, нам руйнують систему освіти і охорони здоров'я, не даючи альтернативи, нам розповідають, як поводитися із загарбником, не надаючи зброї та фінансів... У нас вже скоро буде все, як в Європі, крім пенсій і заробітної платні! Дійшла черга і до землі», – підсумував політик.