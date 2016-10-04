Палиця: Запровадження ринку землі в нинішніх умовах призведе до повного пограбування селян

Про це політик написав на своїй сторінці у Facebook.

«Спочатку селянам треба надати доступ до дешевих європейських кредитних ресурсів, а вже потім знімати мораторій. За сьогоднішніх умов – це не створення ринку землі та порятунок селян, а цинічний та чітко продуманий план повного пограбування», – заявив Ігор Палиця.

Політик наголосив, що впровадження ринку землі, якого вимагає МВФ, відбудеться в умовах зубожіння селян та дорогих кредитних ресурсів, ставки за якими в Україні у 18 разів вищі, ніж у країнах Європи. При цьому середній клас, який міг би взяти участь у розвитку ринку землі, планомірно знищується, додав Ігор Палиця. На його переконання, єдиною альтернативою в таких умовах для селян є продаж угідь, що призведе до перетворення України на аграрний придаток успішної та розвинутої економіки країн-донорів МВФ.

«Випрошуючи на колінах подачки від МВФ, чиновники готові піти на все, щоб якнайшвидше покласти частину траншу собі у кишені! Нас змусили підняти тарифи вище за європейські, нас змусили їздити за продуктами до Європи, тому що там дешевше, нам руйнують систему освіти і охорони здоров'я, не даючи альтернативи, нам розповідають, як поводитися із загарбником, не надаючи зброї та фінансів... У нас вже скоро буде все, як в Європі, крім пенсій і заробітної платні! Дійшла черга і до землі», – підсумував політик.