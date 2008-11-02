МЗС Росії знайшов порушення міжнародних норм в діях України

Влада України, поставляючи зброю до Грузії, порушує міжнародні зобов`язання і при цьому намагається створити видимість легітимності своїх дій, заявив офіційний представник МЗС РФ Андрій Нестеренко, коментуючи виступи українських офіційних осіб на "збройну" тему.

"Представник Держекспортконтролю України днями висловив подив у зв`язку із звинуваченнями в порушенні Україною міжнародних домовленостей, зокрема норм ОБСЄ, при постачаннях зброї до Грузії", - йдеться в коментарі Нестеренка на офіційному сайті МЗС РФ, пише РИА новости.

Напередодні збройного конфлікту в Південній Осетії Україна постачала Грузії, зокрема, зенітно-ракетні комплекси, танки і системи залпового вогню. "Доводиться нагадати поважним українським представникам, що відповідно до пункту 4(b) Документу 1993 року "Принципи, регулюючі передачу звичайних озброєнь" усі держави-учасники ОБСЄ (включаючи Україну) узяли на себе політичне зобов`язання утримуватися від постачань зброї, які вели б "до затягування або загострення будь-якого існуючого збройного конфлікту", "створювали загрозу миру", "використовувалися б у репресивних цілях", привносили до будь-якого регіону "дестабілізуючий військовий потенціал" або іншим чином сприяли б "виникненню регіональної нестабільності", - заявив представник МЗС.

За його словами, всі ці положення, підтверджені у 2000 році в Документі ОБСЄ про легку і стрілецьку зброю, найочевиднішим чином застосовні до Грузії. "Здійснивши масштабні постачання зброї до Грузії і відмовляючись визнати необхідність запобігання ремілітаризації цієї країни, Україна і деякі інші держави ОБСЄ порушують вказані зобов`язання", - підкреслив Нестеренко.