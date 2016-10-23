Порошенко підтвердив, що закликав Путіна припинити стріляти на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив в інтерв’ю українським телеканалам.

«Я під час переговорів голос ніколи не підвищую, але прохання припинити стріляти. Дійсно, я звернувся до Путіна саме з таким проханням», - заявив Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня в Берліні відбулися переговори президента України Петра Порошенка, канцлера Німеччини Ангели Меркель, президента Франції Франсуа Олланда і президента РФ Володимира Путіна.

Згодом у ЗМІ з’явилася інформація про те, що під час переговорів "нормандської четвірки" Порошенко підвищив голос, дискутуючи з Путіним, та сказав йому: "Ні, ти просто припини стріляти!".