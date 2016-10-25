Завтра Путін має намір знову відвідати окупований Крим

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам у Москві сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

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"Завтра буде дискусія в Криму, в Ялті, по лінії всеросійського народного фронту у кримських справах", - сказав Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня Путін у Керчі провів засідання президії Держради РФ з питань розвитку транспортної системи «півдня Росії».