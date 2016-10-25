Завтра Путін має намір знову відвідати окупований Крим
12:54, 25 жовтня 2016Політика
844 0
Завтра президент РФ Володимир Путін має намір знову відвідати Крим.
Володимир Путін / REUTERS
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам у Москві сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.
Читайте такожМедведєв у Криму визнав, що Росія "насилу відшукує" гроші на будівництво Керченського мосту
"Завтра буде дискусія в Криму, в Ялті, по лінії всеросійського народного фронту у кримських справах", - сказав Пєсков.
Як повідомляв УНІАН, 15 вересня Путін у Керчі провів засідання президії Держради РФ з питань розвитку транспортної системи «півдня Росії».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter