Графіки відключень світла на 26 березня: чи вимикатимуть світло у четвер

Енергетики закликають українців користуватися потужними електроприладами у певні години доби.

У четвер, 26 березня, відключення світла в Україні не прогнозується. Про це повідомляє "Укренерго".

"Завтра, у четвер, застосування заходів обмеження споживання не прогнозується", - йдеться в повідомленні диспетчера енергосистеми.

Водночас енергетики закликали українців користуватись потужними електроприладами саме у денні години - з 10:00 до 15:00, оскільки в цей час сонячні електростанції працюють найпродуктивніше, тобто виробляють найбільше електроенергії.

Таким чином, вже другий день поспіль "Укренерго" не дає команди на обмеження споживання електроенергії для побутових споживачів чи промисловості відключення світла, тобто, фактично, на відключення світла визначеній кількості населення чи підприємств.

Разом з тим, далеко не всіх домівках світло є 24/7. Зокрема, в Одесі та Одеській області, за даними ДТЕК діють екстрені відключення.

Крім цього "Чернігівобленерго" опублікувала графік погодинних відключень світла на 25 березня. Станом на ранок середи вони продовжували діяти через наслідки чергових атак РФ на енергетику.

Ситуація в енергетиці

В ніч проти 25 березня РФ завдала чергового удару по енергетиці України. Внаслідок атаки частина споживачів у Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях залишаються без світла.

Зранку 25 березня чергові ворожі атаки залишили без світла 150 тисяч споживачів у Чернігові та Чернігівському районі, а також знеструмили місто-супутник Чорнобильської АЕС – Славутич.

