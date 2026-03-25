РФ шантажувала США розвідданими для Ірану, - Зеленський

Президент розкрив деталі цинічного ультиматуму.

Кремль запропонував Вашингтону припинити підтримку Києва в обмін на обмеження військової допомоги Тегерану. Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив виданню Reuters.

Глава держави зазначає, що Москва намагалася виторгувати припинення обміну розвідувальною інформацією з Іраном. Проте натомість агресор вимагав, щоб Сполучені Штати повністю закрили Україні доступ до своїх розвідувальних даних.

Як підкреслив президент, він особисто бачив звіти, які підтверджують ці факти, хоча й не розкрив усіх технічних деталей.

Відео дня

Зеленський акцентував, що українські спецслужби мають докази продовження військової співпраці РФ та Ірану. А також особливу увагу приділив тому, що в іранських дронах, які атакують союзників США на Близькому Сході, знаходять російські деталі.

"У мене є звіти від наших розвідувальних служб, які свідчать про те, що Росія це робить і каже: Я не передам розвіддані Ірану, якщо Америка припинить передавати розвіддані Україні. Хіба це не шантаж? Абсолютно", - наголосив він.

Наостанок глава держави розповів, що Україна вже активно допомагає країнам Перської затоки, зокрема Саудівській Аравії та Катару, боротися з атаками безпілотників. Та висловив сподівання на нові угоди, які допоможуть залучити кошти для виробництва українських дронів-перехоплювачів.

Переговори

Раніше УНІАН писав, що Росія заявила, що знає про підсумки переговорів США та України у Флориді. За словами Кремля, американська сторона вже повідомила Москву про обговорені питання. Росія наполягає на своїх умовах щодо Донбасу та інших територій. Українська сторона поки не коментує заяви Кремля, а переговори продовжуються через посередництво США.

Додамо, що запланована розмова між Володимиром Зеленським та Біньяміном Нетаньягу поки що відкладається через технічні причини, але її очікують найближчими днями. Ізраїльський посол каже, що ініціатива розмови надійшла від Ізраїлю, і вона має важливу тематику. Головними темами, ймовірно, стануть ситуація на Близькому Сході та загроза з боку Ірану

