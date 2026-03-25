Під найпосушливішою пустелею на Землі на глибині 2 метри виявили прихований 'оазис'

Виявлена під чилійською пустелею Атакама мікробна екосистема ставить під сумнів припущення про те, де може існувати життя. Про це пише Daily Galaxy.

Зазначається, що ці організми, які залягають на глибині двох метрів, дозволяють припустити, що якщо життя на Марсі й існує, то воно може бути приховане під землею, а не оголене на поверхні.

Пустеля Атакама часто описується як найбільш близьке до Марса земне середовище. Її крайня посуха та насичені сіллю ґрунти відображають умови, що спостерігаються на Червоній планеті, що робить її ключовим полігоном для астробіологічних експериментів.

Протягом багатьох років вчені зосереджувалися на дослідженні поверхні у пошуках позаземного життя. Знахідки в Атакамі тепер змінюють цей фокус, вказуючи на підземні середовища, де вода та захист від радіації можуть дозволити організмам виживати.

Життя виявлено глибше в пустелі Атакама

Група під керівництвом Віктора Парро з Центру астробіології в Мадриді зібрала зразки ґрунту з глибини до п'яти метрів. Їх аналіз виявив присутність бактерій, архей та ДНК на глибині близько двох метрів під поверхнею.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Astrobiology, цей шар є "своєрідним оазисом" у негостинній пустелі. Попередні дослідження виявляли мікробне життя лише у верхніх 30 сантиметрах ґрунту, тому це виявлення на більшій глибині є значним зрушенням.

Цікаво, що в пустелі Атакама дощі випадають лише кілька разів на століття. Незважаючи на такі умови, мікроорганізми примудряються виживати завдяки мікроскопічним плівкам води, що утворюються на кристалах солі. Парро сказав:

"Для цих мікробів найважливіше - це вода. Якщо у них є вода, у них є все необхідне для життя".

Результати були отримані під час випробувань SOLID (Signs of Life Detector), приладу, призначеного для ідентифікації молекул, пов'язаних з живими організмами. Він використовує близько 300 антитіл, які зв'язуються з такими сполуками, як білки, цукри та генетичний матеріал.

Як заявила дослідницька група, після того, як ці антитіла прикріплюються до своїх мішеней, утворені комплекси фіксуються за допомогою ПЗС-камери, що дозволяє вченим ідентифікувати біологічні ознаки. Принцип дії цієї методики схожий з діагностичними інструментами, такими як тести на вагітність.

Прилад SOLID був протестований в Атакамі в рамках підготовки до потенційних місій на Марс. Пристрій продемонстрував свою здатність виявляти біосигнатури в глибоко залягаючих зразках, що підтверджує його придатність для майбутніх досліджень планет. Як пояснив Парро:

"Наша гіпотеза полягає в тому, що мікроби, яким доводиться стикатися зі схожими екологічними проблемами [на Землі та на Марсі], ймовірно, мають справу зі схожими молекулярними механізмами, тому вони повинні виробляти схожі біологічні полімери або сполуки".

Дослідження Марса може перейти під землю

Відзначається, що умови на Марсі ще більш екстремальні, ніж у найсуворіших пустелях, з низькими температурами та інтенсивним ультрафіолетовим випромінюванням, що досягає поверхні. Як пояснив Віктор Парро, нинішній науковий консенсус полягає в тому, що знайти життя на поверхні Марса "дуже складно, якщо не неможливо".

Це спонукало дослідників зосередити увагу на вивченні підземних шарів. Мікроби Атаками, які виживають без сонячного світла, використовуючи хімічні джерела енергії, такі як оцтова та мурашина кислоти, демонструють, як може виглядати життя на Марсі.

