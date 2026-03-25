Вчені виявили у Середземному морі прихований підводний світ, незайманий століттями

Він розташований у підводній системі каньйонів, глибоко під поверхнею, куди ледь проникає сонячне світло.

Вчені виявили раніше невідомий кораловий риф, що процвітає в глибокому підводному каньйоні в Середземному морі біля узбережжя Неаполя, пише indiandefencereview.com. Відкриття, детально описане в Scientific Reports, підкреслює дивовижно добре збережене середовище існування, яке залишилося незайманим діяльністю людини.

Первозданний світ, прихований у глибинах

Кораловий риф розташований у підводній системі каньйонів, далеко під поверхнею, куди ледь проникає сонячне світло. Ця ізоляція дозволила складній екосистемі розвиватися в майже повній таємниці, захищеній від рибальства, забруднення та прибережного будівництва, які вплинули на більшу частину Середземномор'я.

Дослідники виявили щільні коралові утворення, що підтримують безліч морських видів у середовищі, яке колись вважалося відносно бідним. Структура рифу припускає, що він, можливо, ріс без втручання протягом десятиліть або навіть століть.

Це одне з найдетальніших досліджень глибоководної коралової екосистеми в Середземному морі. Використовуючи передові технології візуалізації та дослідження, вчені змогли скласти карту каньйону та задокументувати риф, не порушуючи його природного стану.

Дослідження показує, як це глибоководне середовище може слугувати притулком для біорізноманіття, особливо в умовах зростаючого стресу для мілководних екосистем. На відміну від тропічних коралових рифів, які значною мірою залежать від сонячного світла, ці глибоководні корали виживають у більш темних і холодних умовах, покладаючись на потоки поживних речовин усередині каньйону.

Дослідники підкреслили, що такі екосистеми все ще недостатньо вивчені, що робить це відкриття особливо цінним. Наявність різноманітних видів у рифі припускає, що подібні приховані місця можуть існувати й в інших регіонах, чекаючи на своє дослідження.

Раніше вчені за допомогою вдосконалених інструментів картографування відкрили біля берегів Аргентини одну з найбільших холодноводних коралових екосистем на планеті, про яку раніше ніхто не знав.

Вас також можуть зацікавити новини: