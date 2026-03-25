Росіяни на найближчі місяці готують операцію проти систем водопостачання, - Зеленський

За його словами, в кожній громаді має бути серйозне ставлення до захисту відповідних об’єктів.

Росія готує на найближчі місяці операцію проти систем водопостачання нашої держави. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Я доручив урядовцям і команді Офісу Президента також пропрацювати разом із військовими питання ППО, зокрема захисту від дронів, у західних регіонах України. Треба додати рубежів захисту - це чітке завдання. Ми знаємо також, що росіяни готують на найближчі місяці операцію проти систем водопостачання, і в кожній громаді має бути серйозне ставлення, абсолютно відповідальне ставлення, до захисту відповідних об’єктів", - зазначив глава держави.

Також, за словами Зеленського, сьогодні обговорив з прем’єр-міністром України і керівником Нафтогазу, іншими урядовцями та міністром оборони України ключових завдання.

"Повітряні сили, Збройні сили України теж мають, що зробити", - додав президент.

Загроза водопостачанню: можливі варіанти

Як повідомляв УНІАН, ексзаступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Михайло Хорєв раніше заявив, що у разі атак на об’єкти водопостачання в Україні можуть запровадити графіки відключення води.

Експерт каже, що у великих містах водопостачання забезпечується через різні джерела - поверхневі та підземні. Це ускладнює повне виведення системи з ладу одним ударом.

"Наприклад, Київ - він має декілька джерел. Декілька поверхневих, декілька підземних. Достатньо розгалужену інфраструктуру", - каже Михайло Хорєв.

Водночас він попереджає, що ушкодження окремих об’єктів водопостачання може спричинити локальні перебої та запровадження графіків подачі води, подібно до відключень електроенергії.

