Україна взяла курс на стратегічний розрив з Китаєм, - Forbes

Попри тісні економічні зв'язки з Китаєм, Київ не може ігнорувати те, що Пекін де-факто став на бік агресора.

Україна взяла курс на зменшення залежності від китайського імпорту у критичних галузях, таких як виробництво зброї, і зокрема дронів. Але це лише перший крок у більш широкому розриві з Китаєм, пише Forbes.

Як зазначає видання, протягом усіх років війни Україна намагалася тримати "делікатний баланс" у відносинах з Китаєм. Адже з одного боку Пекін став негласним союзником Росії, у непрямий спосіб підтримуючи її агресію економічно, технічно та дипломатично. З іншого боку Китай є одним з найважливіших економічних партнерів України – як в експорті, так і в імпорті.

Крім того, економічні зв’язки України з Китаєм викликали постійне роздратування у Вашингтоні, який до минулого року був найбільшим донором військової допомоги Києву і досі залишається постачальником деяких критично важливих озброєнь.

Відео дня

"На початку війни Київ все ще сподівався зберегти Китай як певну нейтральну сторону. Але останнім часом він дедалі більше схиляється до розуміння того, що КНР однозначно обрав сторону. В результаті Україна зараз починає відмежовуватися від Китаю принаймні в одній конкретній царині: виробництві безпілотників", – пише Forbes.

Автор публікації посилається на останні повідомлення, що Україна, прагнучи до самозабезпечення у виробництві безпілотників, налагоджує власне виробництво друкованих плат. Результатом є те, що українські чиновники називають "безкитайськими" безпілотниками – тобто такі, що побудовані з компонентів вітчизняного виробництва та комплектуючих з дружніх країн.

"Для українських планувальників логіка зрозуміла. Вони вважають, що … КНР у певний момент припинить постачання критично важливих технологій. Таким чином, вони почали розглядати залежність від китайських ланцюгів поставок, і, можливо, навіть від Пекіна в більш широкому сенсі, як стратегічну вразливість, яку вони дедалі більше прагнуть усунути", – йдеться у публікації.

До того ж українські дрони, які почали виходити на світовий ринок, матимуть більше довіри від потенційних покупців, якщо матимуть менше китайських деталей. Особливо, коли йдеться про уряди західних країн, де вже певний час занепокоєні ризиками використання китайських технологій.

Зазначається, що наразі процес лише почався, але рух Києва до "безкитайських" безпілотників "є значним".

"Зрушення України у дронах також є важливим політичним сигналом. Він багато говорить про те, кого Україна насправді вважає своїми стратегічними партнерами, і де, на думку Києва, зрештою лежить її майбутнє.

Війна в Україні: позиція Китаю

Як писав УНІАН, президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що Пекіну невигідне закінчення війни, оскільки він не зацікавлений у слабкій Росії, яка б після поразки могла б посилити позицію США у глобальному протистоянні з Китаєм.

Крім того, Китай виграє стратегічно, оскільки війна відволікає увагу США та Європи на східноєвропейський фронт, що зменшує дипломатичний та економічний тиск на Пекін у питаннях торгівлі, прав людини та геополітичної конкуренції в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Такий розклад дозволяє Китаю посилювати свою роль у глобальній політиці й торгівлі без прямих конфліктів із Заходом.

Вас також можуть зацікавити новини: