На півдні росіяни різко наростили удари дронами: Волошин пояснив, що це означає

Російські війська суттєво активізували застосування безпілотників на південному напрямку, майже подвоївши їхню кількість. Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у коментарі LIGA.net.

За його словами, щоденна кількість використаних БпЛА продовжує зростати, зокрема йдеться про баражувальні боєприпаси типу "Молнія-2" та "Ланцет". Якщо ще кілька тижнів тому фіксували близько 300 запусків, то нині цей показник сягнув уже приблизно 550.

Таке збільшення, пояснив Волошин, свідчить про намір противника розширити так звану kill zone - зону ураження, збільшити дальність атак і активніше бити по логістичних маршрутах українських сил.

Водночас росіяни не зменшують інтенсивність авіаударів. Навпаки – продовжують масовано атакувати позиції Сил оборони та прифронтові населені пункти. За словами речника, зафіксовано своєрідний добовий "рекорд" – 156 застосованих керованих авіабомб.

Він також зазначив зміну тактики: якщо раніше ворог завдавав по кілька ударів (3–5 КАБів) по різних населених пунктах, то тепер концентрує атаки, застосовуючи по 20 і більше авіабомб по окремих цілях.

"Якщо раніше по декількох населених пунктах по три-п'ять КАБів застосовував, то зараз по декількох населених пунктах він застосовує по 20 і більше 20".

Ситуація на півдні

Раніше речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин повідомляв, що російські війська не демонструють намірів скорочувати інтенсивність бойових дій на південному напрямку та активно відновлюють втрати в особовому складі й техніці.

За інформацією української розвідки, противник доукомплектовує окремі підрозділи – йшлося про 55-ту дивізію морської піхоти Тихоокеанського флоту, яку планують передати під командування 5-ї армії. Для відновлення одного з її полків із резервів уже спрямовано близько 150 російських солдатів.

