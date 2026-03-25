ЄС заморозив мільярди євро для Угорщини через блокування кредиту для України, - ЗМІ

Європейська комісія ще на початку лютого планувала відкласти затвердження кредитного плану для Угорщини, але вето Орбана стало останньою краплею.

Європейська комісія вирішила відкласти затвердження кредитного плану для Угорщини за оборонною програмою SAFE. Ймовірно, це пов'язано з тим, що Будапешт блокує кредит Україні на 90 мільярдів євро, пише RMF24.

Зазначається, що офіційно Європейська комісія запевняє, що "оцінка кредитного плану для Угорщини триває, і він буде затверджений, коли буде готовий". Неофіційно ж кредитний план можуть "заморозити", поки Угорщина не припинить блокувати кредит на 90 мільярдів євро для України.

"Європейській комісії складно погодитися на мільярди євро для Віктора Орбана, коли він порушує принцип "лояльної співпраці" і блокує фінансування країни, яка воює з Росією", - розповів журналістам європейський дипломат.

За даними видання, Європейська комісія ще на початку минулого місяця планувала відкласти затвердження кредитного плану для Угорщини за оборонною програмою SAFE до парламентських виборів у країні, на яких може перемогти опозиційна партія "Тиса". Однак позиція прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана стала останньою краплею, оскільки на саміті ЄС 19 березня він підтвердив своє вето на кредит Україні.

У виданні додали, що Угорщина дуже зацікавлена в коштах SAFE. Ця програма передбачає надання підтримки в розмірі 150 мільярдів євро у вигляді пільгових кредитів, головним чином для закупівлі військової техніки, насамперед виробленої в Європі.

Угорщина припиняє постачання газу в Україну - що відомо

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна призупиняє постачання газу в Україну. За його словами, постачання продовжаться лише тоді, коли Україна відновить транзит російської нафти нафтопроводом "Дружба".

Орбан також звинуватив Україну в атаках на "Турецький потік", через який здійснюється постачання російського газу до Угорщини. За його словами, Будапешт повинен робити запаси.

Вас також можуть зацікавити новини: