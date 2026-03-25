21 рік наймолодшому: тріо українських піхотинців тримали позиції 224 дні поспіль (фото)

Троє піхотинців батальйону Alcatraz 93-ї бригади "Холодний яр" успішно вийшли з позицій на Костянтинівському напрямку (Донецька область), де провели 224 дні. Про це повідомляє 93-тя ОМБр "Холодний Яр".

"Попри декілька невдалих спроб ротації, зірваної ворогом, на цей раз хлопцям вдалось вийти успішно. Багато в чому посприяла погода", - поділився піхотинець із позивним Блондин.

У бригаді розповіли, що наймолодший з групи з позивним Жид, якому тільки-но виповнився 21 рік, згадва, як заходили на позицію:

"Нас почали розбирати одразу ж у перший день, за півгодини, як ми змінили групу. На нас витратили мабуть "фпвшок" сорок".

Потім росіяни два дні безперестанку намагалися знищити розташування піхотинців.

"За весь період перебування на позиціях хлопцям вдалось знищити більше десятка окупантів - основну ж роботу по зачистці живої сили ворога виконували дронарі. Прямий контакт відбувався переважно під час туману та дощу, коли росіянам вдавалось наблизитись до піхоти впритул", - додали в бригаді.

Раніше українські піхотинці Денис "Барс" і Дмитро "К2" повернулися з позиції в районі міста Костянтинівка на Донеччині, де вони тримали оборону 130 днів поспіль.

Разом із ними з "нуля" виїхав і 23-річний російський військовий Данило Сичов із 242-го волгоградського мотострілецького полку армії РФ, якого захопили у полон.

